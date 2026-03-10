Ричмонд
Тедеев о 3:4 со «Спартаком»: «Во многих эпизодах второго тайма “Акрон” был лучше, создавал моменты»

Тренер «Акрона» Заур Тедеев оценил поражение от «Спартака» (3:4) в РПЛ.

Источник: Спортс

«В первом тайме мы забили гол, получили преимущество, когда правильно все делали. В какой‑то степени забитый мяч нам немного помешал, потому что появлялись моменты, связанные со встречными атаками. Мы проигрывали подборы, из‑за этого у соперника появлялось пространство, “Спартак” вбегал в зоны довольно агрессивно.

Что касается второго тайма, то мы были лучше. Относительно себя — точно. А многими эпизодами лучше «Спартака», в отличие от которого мы создавали моменты. Достаточно много создали эпизодов, которые могли завершиться взятием ворот.

В большей степени я остался доволен самоотдачей и игрой. Но со «Спартаком», играя на выезде, забить три мяча мало каким командам удастся в принципе. Поэтому я считаю, что в атаке мы были достаточно хороши, в обороне отдельными эпизодами справлялись, а в каких‑то ситуациях — нет", — сказал Тедеев.