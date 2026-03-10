«Я там в мяч сыграл, я не коснулся даже ноги. Видел, мяч в аут пошел? Это я сыграл. А ногу я успел согнуть. А он упал, заорал», — сказал Дмитриев после матча в разговоре с капитаном красно-белых Романом Зобниным.
Дмитриев о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Акроном»: «Я в мяч сыграл. Ногу успел согнуть, а он упал, заорал»
Хавбек «Спартака» Игорь Дмитриев заявил, что не фолил против форварда «Акрона» Жилсона Беншимола в эпизоде, после которого в ворота красно-белых был назначен пенальти в матче РПЛ (4:3).