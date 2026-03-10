Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Галатасарай
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.24
П2
1.78
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Овьедо
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
4
:
Акрон
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
2
:
Ахмат
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Волга
1
П1
X
П2

Дмитриев о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Акроном»: «Я в мяч сыграл. Ногу успел согнуть, а он упал, заорал»

Хавбек «Спартака» Игорь Дмитриев заявил, что не фолил против форварда «Акрона» Жилсона Беншимола в эпизоде, после которого в ворота красно-белых был назначен пенальти в матче РПЛ (4:3).

Источник: Спортс"

«Я там в мяч сыграл, я не коснулся даже ноги. Видел, мяч в аут пошел? Это я сыграл. А ногу я успел согнуть. А он упал, заорал», — сказал Дмитриев после матча в разговоре с капитаном красно-белых Романом Зобниным.