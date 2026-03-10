Ричмонд
РФС показал ролик с Карпиным и пасхалками про расширенный состав сборной России. В нем намеки на вызов Захаряна, Сафонова, Головина, Миранчуков, Мелкадзе, мемы про спор Кержакова и Дзюбы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин анонсировал расширенный состав команды на ближайшие BetBoom товарищеские матчи.

Источник: Спортс"

Российский футбольный союз показал ролик с участием Карпина с отсылками к футболистам, которые 11 марта попадут в расширенный состав на игры с Никарагуа (27 марта, Краснодар) и Мали (31 марта, Санкт-Петербург).

Сперва Карпин показывает карточки, намекающие на преемственность поколений среди игроков-легионеров. В первой паре он показал себя в период выступления за «Реал Сосьедад» и Арсена Захаряна, играющего за баскский клуб. Во второй паре он открыл карточку Андрея Канчельскиса времен «Манчестер Юнайтед», а вторую оставил закрытой, показывая, что сборная России следит за Амиром Ибрагимовым, играющим за молодежную команду «МЮ».

В другой сцене зритель видит круассан — намек на вызов Матвея Сафонова («ПСЖ») и Александра Головина («Монако»), кассету с братьями — вызов Антона Миранчука («Динамо») и Алексея Миранчука («Атланта Юнайтед»), сахар — мем о запретах в команде Карпина, но на самом деле здесь зашифровано появление в расширенном списке нападающего «Ахмата» Георгия Мелкадзе, правильное питание и физическую форму которого часто отмечал тренер клуба из Грозного Станислав Черчесов.

Далее несколько эпизодов рассказывают о важности Юношеской футбольной лиги для сборной России и российского футбола в целом. Зрители видят главных воспитанников ЮФЛ — Алексея Батракова («Локомотив»), Матвея Кисляка, Кирилла Глебова (оба — ЦСКА), Руслана Литвинова («Спартак»), — которые уже дошли до сборной. Сейчас таких игроков уже 26. Кроме того, показано внимание Карпина к ЮФЛ — главный тренер сборной будет ездить на матчи Юношеской и Молодежной футбольных лиг. Также в ролике фотография Батракова размещена рядом с газетной вырезкой «Герой нашего времени». Важная деталь — новый воспитанник ЮФЛ, который получит вызов в сборную России, по прическе можно предположить, что это защитник Кирилл Данилов из ЦСКА.

Также Карпин отмечает флажками на карте соперников сборной России: Мали — в Западной Африке, а Никарагуа — в Центральной Америке. Он фиксирует соперников в алфавитном сборнике национальной команды — это будут первые матчи сборной России против этих стран.

В ролике обыгрываются шутки про возможное возвращение в сборную России уже завершившего карьеру Александра Кержакова и Артема Дзюбы («Акрон»), которые спорят из-за звания лучшего бомбардира в истории национальной команды страны. Два человека подбрасывают Карпину личные дела ветеранов, намекая на возможный вызов обоих в сборную. Но тренер сдувает пыль с их дел, намекая на то, что история Кержакова и Дзюбы в сборной, скорее всего, окончательно завершена.

Наконец, газетный заголовок на общем плане, посвященный Америке, намекает на возможных соперников сборной России в следующих окнах ФИФА. Вероятно, ими станут команды из Латинской Америки. Из-за чемпионата мира окон ФИФА впервые за много лет будет не пять, а четыре.

