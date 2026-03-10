РФС показал ролик с Карпиным и пасхалками про расширенный состав сборной России. В нем намеки на вызов Захаряна, Сафонова, Головина, Миранчуков, Мелкадзе, мемы про спор Кержакова и Дзюбы

Далее несколько эпизодов рассказывают о важности Юношеской футбольной лиги для сборной России и российского футбола в целом. Зрители видят главных воспитанников ЮФЛ — Алексея Батракова («Локомотив»), Матвея Кисляка, Кирилла Глебова (оба — ЦСКА), Руслана Литвинова («Спартак»), — которые уже дошли до сборной. Сейчас таких игроков уже 26. Кроме того, показано внимание Карпина к ЮФЛ — главный тренер сборной будет ездить на матчи Юношеской и Молодежной футбольных лиг. Также в ролике фотография Батракова размещена рядом с газетной вырезкой «Герой нашего времени». Важная деталь — новый воспитанник ЮФЛ, который получит вызов в сборную России, по прическе можно предположить, что это защитник Кирилл Данилов из ЦСКА.