Артем Дзюба: «Зенит» очень плохо играет — прям безобразно. Покупают людей за 30−40 млн евро, а все в итоге сводится к навалам на Ерохина. Или выпускают 6 защитников. Мне было бы стыдно"

Вы покупаете людей за 30−40 миллионов евро, а все в итоге сводится к навалам на Ерохина и компанию, которая выходит на 90-й минуте… Или когда они выпускают шесть защитников, как в прошлом году в Махачкале и сейчас с «Балтикой»… Честно сказать, мне было бы стыдно за такое! — сказал Дзюба.