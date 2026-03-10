Артем Дзюба: «Зенит» очень плохо играет — прям безобразно. Покупают людей за 30−40 млн евро, а все в итоге сводится к навалам на Ерохина. Или выпускают 6 защитников. Мне было бы стыдно"

— «Зенит» станет чемпионом?
— Не знаю… «Зенит» очень плохо играет — прям безобразно. Все в России кулуарно говорят, что когда они выигрывают 2:1 и перестраиваются в восемь защитников, делают навалы — на это смотреть невыносимо.
Вы покупаете людей за 30−40 миллионов евро, а все в итоге сводится к навалам на Ерохина и компанию, которая выходит на 90-й минуте… Или когда они выпускают шесть защитников, как в прошлом году в Махачкале и сейчас с «Балтикой»… Честно сказать, мне было бы стыдно за такое! — сказал Дзюба.
«Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 42 очка после 20 туров, и отстает от лидирующего «Краснодара» на 1 балл.