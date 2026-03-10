Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Галатасарай
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.54
X
4.24
П2
1.77
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.00
П2
2.49
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аталанта
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
4.83
X
4.57
П2
1.64
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетико
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.90
П2
5.15
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Овьедо
1
П1
X
П2

Фонт о словах Хави про Месси: «Надеюсь, Лионель расскажет правду до воскресенья, чтобы люди не голосовали под ложным впечатлением. Первым делом позвоню ему и извинюсь от имени всей “Барсы”

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт надеется, что Лионель Месси прояснит ситуацию с уходом из клуба до выборов.

Ранее бывший полузащитник и тренер «Барселоны» Хави рассказал, что Месси был близок к возвращению в 2023 году: «Все было готово, он хотел вернуться, у нас было разрешение от Ла Лиги. Но Лапорта все остановил». Глава Ла Лиги Хавьер Тебас впоследствии заявил, что лига не одобряла трансфер аргентинца.

Выборы президента «Барселоны» назначены на воскресенье, 15 марта.

"Не думаю, что Месси выскажется до воскресенья, но я надеюсь, что он это сделает. Ему нужно рассказать правду, чтобы избиратели не голосовали по надуманным соображениям.

Одним из первых моих решений [в случае победы] будет позвонить Месси и извиниться от имени всей «Барселоны», — сказал Фонт.