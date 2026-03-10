Ричмонд
Аршавин сравнил свою обувь и Овечкина: «Вы меня травите за боты, а у него такие же! Овечкину можно, ему никто ничего не скажет, что он в таких ходит, а Аршавину нельзя?»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин и экс-нападающий «Коламбуса» Никита Филатов встретились с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном».

Источник: Спортс"

Аршавин и Филатов в Северной Америке в рамках FONtour ждут 1000-й шайбы Овечкина в лиге. Сейчас на счету 40-летнего форварда 998 голов с учетом плей-офф. Они также встретились с Маратом Хуснутдиновым из «Бостона» — до игры и после.

Андрей Аршавин (здоровается с Овечкиным): Мы вообще уедем отсюда?

Александр Овечкин: А почему нет?

Андрей Аршавин: Ну, мы тыщу ждем.

Александр Овечкин: Сегодня, видишь, не получилось.

Андрей Аршавин (указывая на обувь Овечкина): Вот смотрите, вы меня травите за мои боты, а у него такие же! То есть Овечкину можно, ему никто ничего не скажет, что он в таких ходит, а Аршавину нельзя? Задача одна: нам бы быстрее отсюда уехать. Все зависит от тебя.

Изображение: youtube.com/@FonbetOfficial/videos.

Александр Овечкин: Все зависит от меня. Ну…

Никита Филатов: Я сказал: максимум две игры.

Андрей Аршавин: Если будет шанс на пустые ворота — выходи и тоже забивай.

Александр Овечкин: Конечно.

Андрей Аршавин: Это может быть?

Александр Овечкин: Может. Но это к тренеру. Он сейчас пойдет — скажите ему.

Андрей Аршавин: Не, ну тогда (когда бил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах — Спортс«“), ты же не хотел в пустые забивать? А сейчас пофиг!

Никита Филатов: Тыщу можно и в пустые.

Александр Овечкин: Можно и в пустые. Посмотрим.

