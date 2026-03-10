Аршавин сравнил свою обувь и Овечкина: «Вы меня травите за боты, а у него такие же! Овечкину можно, ему никто ничего не скажет, что он в таких ходит, а Аршавину нельзя?»

Андрей Аршавин (указывая на обувь Овечкина): Вот смотрите, вы меня травите за мои боты, а у него такие же! То есть Овечкину можно, ему никто ничего не скажет, что он в таких ходит, а Аршавину нельзя? Задача одна: нам бы быстрее отсюда уехать. Все зависит от тебя.