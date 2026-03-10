Аршавин сравнил свою обувь и Овечкина: «Вы меня травите за боты, а у него такие же! Овечкину можно, ему никто ничего не скажет, что он в таких ходит, а Аршавину нельзя?»

Аршавин и Филатов в Северной Америке в рамках FONtour ждут 1000-й шайбы Овечкина в лиге. Сейчас на счету 40-летнего форварда 998 голов с учетом плей-офф. Они также встретились с Маратом Хуснутдиновым из «Бостона» — до игры и после.
Андрей Аршавин (здоровается с Овечкиным): Мы вообще уедем отсюда?
Александр Овечкин: А почему нет?
Андрей Аршавин: Ну, мы тыщу ждем.
Александр Овечкин: Сегодня, видишь, не получилось.
Андрей Аршавин (указывая на обувь Овечкина): Вот смотрите, вы меня травите за мои боты, а у него такие же! То есть Овечкину можно, ему никто ничего не скажет, что он в таких ходит, а Аршавину нельзя? Задача одна: нам бы быстрее отсюда уехать. Все зависит от тебя.
Изображение: youtube.com/@FonbetOfficial/videos.
Александр Овечкин: Все зависит от меня. Ну…
Никита Филатов: Я сказал: максимум две игры.
Андрей Аршавин: Если будет шанс на пустые ворота — выходи и тоже забивай.
Александр Овечкин: Конечно.
Андрей Аршавин: Это может быть?
Александр Овечкин: Может. Но это к тренеру. Он сейчас пойдет — скажите ему.
Андрей Аршавин: Не, ну тогда (когда бил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах — Спортс«“), ты же не хотел в пустые забивать? А сейчас пофиг!
Никита Филатов: Тыщу можно и в пустые.
Александр Овечкин: Можно и в пустые. Посмотрим.