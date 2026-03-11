Аршавин о «Бостоне»: «Вы как “Спартачок” играете — в одну касашку, чик-чик». Задоров сравнил игру команды с «Челси» Моуринью, Филатов — с «Атлетико»

Аршавин и экс-нападающий «Коламбуса» Никита Филатов в рамках FONtour посетили раздевалку «Бостона» после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (3:1). Их провел российский форвард Марат Хуснутдинов. В раздевалке они также пообщались с российским защитником Никитой Задоровым.