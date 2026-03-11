Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Ньюкасл Юнайтед
0
:
Барселона
0
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.05
П2
2.85
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Аталанта
0
:
Бавария
3
Все коэффициенты
П1
92.00
X
19.20
П2
1.00
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Атлетико
4
:
Тоттенхэм Хотспур
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
19.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Байер
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
6.20
X
4.30
П2
1.54
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Челси
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.90
П2
3.80
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2

Аршавин о «Бостоне»: «Вы как “Спартачок” играете — в одну касашку, чик-чик». Задоров сравнил игру команды с «Челси» Моуринью, Филатов — с «Атлетико»

Бывший полузащитник «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин сравнил игру «Бостона» и некоторых футбольных клубов.

Источник: Спортс"

Аршавин и экс-нападающий «Коламбуса» Никита Филатов в рамках FONtour посетили раздевалку «Бостона» после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (3:1). Их провел российский форвард Марат Хуснутдинов. В раздевалке они также пообщались с российским защитником Никитой Задоровым.

Андрей Аршавин: Вы им в большинстве вообще ни хрена не дали сделать.

Никита Задоров: Мы играем как «Челси».

Андрей Аршавин: Да какой нахрен «Челси»?

Никита Филатов: Как «Челси» Моуринью?

Никита Задоров кивнул.

Андрей Аршавин: Вы как «Спартачок» играете — в одну касашку, чик-чик.

Никита Филатов: По-моему, вы ближе к «Атлетико» Диего Симеоне.

Скриншот: youtube.com/@FonbetOfficial.

Пастрняк и Аршавин сделали фото в раздевалке «Бостона»: «Андрей отличный нападающий, всегда интересно было за ним смотреть. Я люблю футбол, легендарный “Арсенал”.