Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
0
:
Барселона
0
Все коэффициенты
П1
3.05
X
2.54
П2
3.40
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Аталанта
0
:
Бавария
4
Все коэффициенты
П1
100.00
X
18.20
П2
1.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Атлетико
4
:
Тоттенхэм Хотспур
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
18.70
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Байер
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
6.20
X
4.30
П2
1.54
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Челси
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.90
П2
3.80
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2

Генич о видео «Динамо», высмеивающем Орзул: «Некрасивый пост, к тому же 8 марта. Не в вашем стиле. Разочаровали???»

Комментатор Константин Генич раскритиковал «Динамо» за пост о ведущей «Матч ТВ» Марии Орзул.

Источник: Спортс"

Ранее московский клуб высмеял Орзул и Николая Писарева за вопросы вратарю Курбану Расулову — Мария сказала вратарю «беречь пятую точку», Николай спрашивал, когда клуб пойдет за титулами. Также Орзул спросила игрока: «Чувствуешь себя при Гусеве более расслаблено? Вам как будто дали делать то, что вы хотите. Карпин вас вообще держал в ежовых рукавицах, есть вам не давал. А тут вы поели».

Впоследствии появилась информация, что «Матч ТВ» отстранит Орзул от эфиров. В пресс-службе телеканала опровергли это.

«Динамо», это очень плохо ???. Не в вашем стиле. Разочаровали.

К тому же, это было 8 марта… Совсем некрасивый пост. Ужас", — написал Генич в своем телеграм-канале.