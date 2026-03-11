«Нант» уволил Кантари и назначил 73-летнего Халилходжича до конца сезона. Клуб идет на предпоследнем месте в Лиге 1

Клуб, идущий на предпоследней строчке в таблице Лиги 1, расстался с Ахмедом Кантари после 7 поражений в 8 последних матчах.
Команду до конца сезона будет тренировать 73-летний Вахид Халилходжич. Босниец уже работал в «Нанте» с 2018 по 2019 год.
«Нант» объявил о смене главного тренера.
