Кечинов о Дзюбе: «Команде уровня “Спартака” он бы сейчас не подошел, при всем уважении. Лучшие годы Артема позади»

Форвард «Акрона» ранее заявил, что готов вернуться в «Спартак»: «С удовольствием вернусь, если все сойдется. Я за все время ни разу про него плохо не сказал».
«Был бы Дзюба сейчас полезен “Спартаку”? Конечно, нет, это уже нереально. Лучшие годы Артема уже позади. При всем уважении, сейчас Дзюба не подошел бы команде такого уровня и с такими задачами, как у “Спартака”.
Варианты продолжения карьеры Артема? Надо у него спросить. Сейчас Дзюба вполне неплохо смотрится в «Акроне». Опять-таки, мы исходим из его возраста и уровня команды в целом. Думаю, Артем пригодился бы любой команде второй восьмерки, но о топ-клубах говорить уже не приходится", — сказал Кечинов.