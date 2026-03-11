Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Байер
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
6.10
X
4.30
П2
1.56
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Челси
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.90
П2
3.80
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
1
:
Бавария
6
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
5
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2

Кечинов о Дзюбе: «Команде уровня “Спартака” он бы сейчас не подошел, при всем уважении. Лучшие годы Артема позади»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов считает, что Артем Дзюба больше не соответствует уровню московской команды.

Источник: Спортс"

Форвард «Акрона» ранее заявил, что готов вернуться в «Спартак»: «С удовольствием вернусь, если все сойдется. Я за все время ни разу про него плохо не сказал».

«Был бы Дзюба сейчас полезен “Спартаку”? Конечно, нет, это уже нереально. Лучшие годы Артема уже позади. При всем уважении, сейчас Дзюба не подошел бы команде такого уровня и с такими задачами, как у “Спартака”.

Варианты продолжения карьеры Артема? Надо у него спросить. Сейчас Дзюба вполне неплохо смотрится в «Акроне». Опять-таки, мы исходим из его возраста и уровня команды в целом. Думаю, Артем пригодился бы любой команде второй восьмерки, но о топ-клубах говорить уже не приходится", — сказал Кечинов.

Узнать больше по теме
Биография Артема Дзюбы: карьера и личная жизнь футболиста
В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.
Читать дальше