Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Байер
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
6.10
X
4.30
П2
1.56
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Челси
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.90
П2
3.80
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
1
:
Бавария
6
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
5
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2

Алемани о возможности возвращения Месси в «Барсу» в 2023-м: «Хави прав. Нам сказали, что одобрение от Ла Лиги есть»

Бывший спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани подтвердил слова Хави о возможности возвращения Лионеля Месси в «Барселону» в 2023-м.

Ранее бывший полузащитник и тренер «Барселоны» Хави рассказал, что Месси был близок к возвращению в 2023 году: «Все было готово, он хотел вернуться, у нас было разрешение от Ла Лиги. Но Лапорта все остановил». Глава Ла Лиги Хавьер Тебас впоследствии заявил, что лига не одобряла трансфер аргентинца.

«Хави прав. Нам сказали, что [одобрение от Ла Лиги] есть», — сказал Алемани, сейчас работающий в «Атлетико».

Интервью-пожар от Хави: как Лапорта лгал, не дал вернуться Месси и почему главный в «Барсе» — не Жоан.