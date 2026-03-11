Алемани о возможности возвращения Месси в «Барсу» в 2023-м: «Хави прав. Нам сказали, что одобрение от Ла Лиги есть»

Ранее бывший полузащитник и тренер «Барселоны» Хави рассказал, что Месси был близок к возвращению в 2023 году: «Все было готово, он хотел вернуться, у нас было разрешение от Ла Лиги. Но Лапорта все остановил». Глава Ла Лиги Хавьер Тебас впоследствии заявил, что лига не одобряла трансфер аргентинца.
«Хави прав. Нам сказали, что [одобрение от Ла Лиги] есть», — сказал Алемани, сейчас работающий в «Атлетико».
