Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Байер
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
6.10
X
4.30
П2
1.56
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Челси
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.90
П2
3.80
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
1
:
Бавария
6
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
5
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2

Новые фотографии Мбаппе и актрисы и модели Экспосито опубликуют в среду в журнале Semana: «Мы увидим бабочек вокруг них. Снимки ясно показывают, что между ними романтические отношения»

Появились новые доказательства романа нападающего «Реала» Килиана Мбаппе и испанской актрисы и модели Эстер Экспосито.

8 марта чемпион мира в составе сборной Франции вернулся из Парижа в Мадрид с физиотерапевтами «сливочных» и Экспосито. Твиттер-аккаунт AQABABE сообщал 6 марта о романе между футболистом и актрисой и отмечал, что их видели целующимися в баре мадридского отеля Pullman.

Хорхе Боррахо, журналист и глава популярного испанского журнала о знаменитостях Semana рассказал в программе El tiempo justo в эфире Telecinco, что в эту среду его издание опубликует новые фотографии Экспосито и Мбаппе, которые подтверждают роман между ними.

В передаче показали обложку журнала, на которой 27-летний француз и 26-летняя испанка улыбаются друг другу, а девушка склоняется к игроку.

«Нам не хватало таких изображений, которые бы говорили: “Вот они, между ними что-то особенное”, — заявил Боррахо.

Вечер, когда были засняты Килиан и Эстер, начался с ужина и продолжился игрой в боулинг.

По словам журналиста, содержание снимков говорит само за себя: «Вы сможете увидеть множество жестов симпатии и участия. Мы увидим бабочек вокруг них. Эти фотографии ясно показывают, что между ними есть романтические отношения, взгляды говорят сами за себя — они переживают прекрасный период».

Изображение: кадр из эфира Telecinco.

«Набил бы морду этому Мбаппе». Килиан задел Оксану Самойлову плечом в Париже — и что тут началось!