Новые фотографии Мбаппе и актрисы и модели Экспосито опубликуют в среду в журнале Semana: «Мы увидим бабочек вокруг них. Снимки ясно показывают, что между ними романтические отношения»

8 марта чемпион мира в составе сборной Франции вернулся из Парижа в Мадрид с физиотерапевтами «сливочных» и Экспосито. Твиттер-аккаунт AQABABE сообщал 6 марта о романе между футболистом и актрисой и отмечал, что их видели целующимися в баре мадридского отеля Pullman.
Хорхе Боррахо, журналист и глава популярного испанского журнала о знаменитостях Semana рассказал в программе El tiempo justo в эфире Telecinco, что в эту среду его издание опубликует новые фотографии Экспосито и Мбаппе, которые подтверждают роман между ними.
В передаче показали обложку журнала, на которой 27-летний француз и 26-летняя испанка улыбаются друг другу, а девушка склоняется к игроку.
«Нам не хватало таких изображений, которые бы говорили: “Вот они, между ними что-то особенное”, — заявил Боррахо.
Вечер, когда были засняты Килиан и Эстер, начался с ужина и продолжился игрой в боулинг.
По словам журналиста, содержание снимков говорит само за себя: «Вы сможете увидеть множество жестов симпатии и участия. Мы увидим бабочек вокруг них. Эти фотографии ясно показывают, что между ними есть романтические отношения, взгляды говорят сами за себя — они переживают прекрасный период».
Изображение: кадр из эфира Telecinco.
«Набил бы морду этому Мбаппе». Килиан задел Оксану Самойлову плечом в Париже — и что тут началось!