У Олисе 37 (15+22) очков в 37 матчах сезона за «Баварию». Вингер сделал дубль и ассист в матче ЛЧ с «Аталантой»

24-летний француз сделал дубль и отдал голевой пас в первом матче ⅛ финала против «Аталанты» (6:0, второй тайм).
Теперь на счету Олисе 3 гола и 5 ассистов в 9 матчах ЛЧ, 10 голов и 16 ассистов в 23 матчах Бундеслиги и 2 мяча и результативный пас в 4 матчах Кубка Испании. В игре Суперкубка Германии Майкл не сумел отличиться.
Таким образом, Олисе в 37 матчах за клуб во всех турнирах забил 15 голов и сделал 22 голевые передачи. Он лидер по очкам среди вингеров в топ-5 лиг, а по ассистам — среди всех футболистов, сообщает Opta.
