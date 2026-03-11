Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Байер
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
6.10
X
4.30
П2
1.56
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Челси
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.90
П2
3.80
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
1
:
Бавария
6
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
5
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2

У Олисе 37 (15+22) очков в 37 матчах сезона за «Баварию». Вингер сделал дубль и ассист в матче ЛЧ с «Аталантой»

Атакующий полузащитник «Баварии» Майкл Олисе набирает в среднем очко за игру в этом сезоне.

Источник: Спортс"

24-летний француз сделал дубль и отдал голевой пас в первом матче ⅛ финала против «Аталанты» (6:0, второй тайм).

Теперь на счету Олисе 3 гола и 5 ассистов в 9 матчах ЛЧ, 10 голов и 16 ассистов в 23 матчах Бундеслиги и 2 мяча и результативный пас в 4 матчах Кубка Испании. В игре Суперкубка Германии Майкл не сумел отличиться.

Таким образом, Олисе в 37 матчах за клуб во всех турнирах забил 15 голов и сделал 22 голевые передачи. Он лидер по очкам среди вингеров в топ-5 лиг, а по ассистам — среди всех футболистов, сообщает Opta.

Подробная статистика выступлений Олисе доступна здесь.