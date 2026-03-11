Араухо во время гола «Ньюкасла» не вернулся в защиту «Барсы» после повреждения в атаке. Он сказал что-то судье, остановился у линии штрафной и наблюдал. Рональда потом заменили

На 86-й минуте первого матча ⅛ финала Лиги чемпионов «Ньюкасл» — «Барселона» (1:1) хозяева открыли счет — отличился Харви Барнс.
В предыдущем эпизоде Араухо в атаке получил мышечное повреждение. Он сперва выполз с поля, потом ползком вернулся на него. Арбитр Марко Гуида показал уругвайцу, что он должен покинуть пределы поля. Рональд согласился. Встал на ноги и стал требовать, чтобы судья разрешил ему вернуться в игру, он развел руки в стороны. Итальянец жестом разрешил это сделать.
Араухо из-за лицевой линии, из-за ворот «Ньюкасла», трусцой побежал к своим воротам, когда «сороки» развивали голевую атаку. Он дошел до штрафной, что-то сказал судье и остановился в районе линии, не заняв свою позицию в обороне, в итоге его справа в защите страховал Рафинья Диас. Однако в момент передачи Джейкоба Мерфи вдоль штрафной никто из каталонцев не опекал Барнса, и он без помех отправил мяч в сетку.
После гола англичан Араухо был заменен на Хаи Эспарта.
