В добавленное время защитник Кристиан Ромеро и полузащитник Жоау Пальинья, пытаясь помешать нападающему Александру Серлоту, врезались друг в друга и столкнулись головами.
Португальца с поля вывели медики, а аргентинец оставался на поле, но у него закружилась голова. Ромеро сел у центрального круга и в итоге сам вышел за бровку. «Шпоры» доигрывали матч в меньшинстве.
«Атлетико» разгромил «Тоттенхэм» — 5:2! Облак привез гол Соланке, мадридцы забили 3 мяча после ошибок Кински и ван де Вена — вратаря «шпор» заменили на 17-й.
Замена вратаря на 17-й минуте ЛЧ — Антонина Кински за два привоза с «Атлетико»! Бывает ли хуже?