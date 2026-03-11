Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Байер
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
6.10
X
4.30
П2
1.56
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Челси
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.90
П2
3.80
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
1
:
Бавария
6
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
5
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2

Ромеро и Пальинья столкнулись головами, пытаясь помешать Серлоту в конце матча с «Атлетико». Хавбека увели врачи, защитник позже ушел с поля, когда у него закружилась голова

Два игрока «Тоттенхэма», столкнувшись друг с другом, получили травмы в конце первого матча ⅛ финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:5).

Источник: Спортс"

В добавленное время защитник Кристиан Ромеро и полузащитник Жоау Пальинья, пытаясь помешать нападающему Александру Серлоту, врезались друг в друга и столкнулись головами.

Португальца с поля вывели медики, а аргентинец оставался на поле, но у него закружилась голова. Ромеро сел у центрального круга и в итоге сам вышел за бровку. «Шпоры» доигрывали матч в меньшинстве.

«Атлетико» разгромил «Тоттенхэм» — 5:2! Облак привез гол Соланке, мадридцы забили 3 мяча после ошибок Кински и ван де Вена — вратаря «шпор» заменили на 17-й.

Замена вратаря на 17-й минуте ЛЧ — Антонина Кински за два привоза с «Атлетико»! Бывает ли хуже?