Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Байер
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
6.10
X
4.30
П2
1.56
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Челси
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.90
П2
3.80
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
1
:
Бавария
6
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
5
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2

У «Барселоны» один удар в створ за матч с «Ньюкаслом», не считая пенальти Ямаля

«Ньюкасл» почти вдвое чаще «Барселоны» бил по воротам в матче ⅛ финала Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

Первая встреча команд в Англии завершилась со счетом 1:1. Вингер каталонцев Ламин Ямаль сравнял счет с пенальти на 96-й минуте.

До удара Ямаля с точки игроки «Барселоны» пробили в створ ворот лишь один раз за игру. Всего каталонцы нанесли 9 ударов.

Футболисты «Ньюкасла» пробили по воротам «Барселоны» 16 раз, четырежды попав в створ.

«Барселона» владела мячом 54% времени, при этом подала меньше угловых (4 против 9 у «Ньюкасла»). Также команда хозяев превзошла гостей по количеству атак (36 против 29).