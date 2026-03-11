Робинсон о замене Кински на 17-й минуте: «Эгоистичный поступок Тудора, никогда такого не видел. Это попытка самосохранения тренера без учета интересов молодого вратаря»

22-летний чех совершил две ошибки и пропустил три гола к моменту, когда его решили заменить на Гульельмо Викарио, итальянец пропустил через 5 минут после выхода на поле.
"Тренер, безусловно, не помог ему. Никто не поймет, в каком он состоянии — это может сделать только вратарь. На этой позиции очень одиноко.
Для Кински это сокрушительный удар. Я бы не удивился, если бы он заплакал. С этим очень трудно справиться.
Это эгоистичный поступок со стороны тренера — он знает, что долго здесь не задержится. За всю карьеру я такого никогда не видел. Это явно попытка самосохранения без учета интересов молодого вратаря", — сказал Робинсон.
Замена вратаря на 17-й минуте ЛЧ — Антонина Кински за два привоза с «Атлетико»! Бывает ли хуже?