Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Байер
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
6.10
X
4.30
П2
1.56
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Челси
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.90
П2
3.80
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
1
:
Бавария
6
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
5
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2

Робинсон о замене Кински на 17-й минуте: «Эгоистичный поступок Тудора, никогда такого не видел. Это попытка самосохранения тренера без учета интересов молодого вратаря»

Бывший вратарь «Тоттенхэма» и сборной Англии Пол Робинсон раскритиковал главного тренера лондонцев Игора Тудора за замену на 17-й минуте голкипера Антонина Кински в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:5).

Источник: Спортс"

22-летний чех совершил две ошибки и пропустил три гола к моменту, когда его решили заменить на Гульельмо Викарио, итальянец пропустил через 5 минут после выхода на поле.

"Тренер, безусловно, не помог ему. Никто не поймет, в каком он состоянии — это может сделать только вратарь. На этой позиции очень одиноко.

Для Кински это сокрушительный удар. Я бы не удивился, если бы он заплакал. С этим очень трудно справиться.

Это эгоистичный поступок со стороны тренера — он знает, что долго здесь не задержится. За всю карьеру я такого никогда не видел. Это явно попытка самосохранения без учета интересов молодого вратаря", — сказал Робинсон.

Замена вратаря на 17-й минуте ЛЧ — Антонина Кински за два привоза с «Атлетико»! Бывает ли хуже?