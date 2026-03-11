Вальдеррама заявил, что Дурана не возьмут в сборную Колумбии на ЧМ-2026: «Он сам себя из нее исключил. Нельзя драться с партнерами по команде»

"Думаю, он будет в сборной на следующем чемпионате мира [после ЧМ-2026], а не на этом.
Он сам себя исключил из сборной. Не из-за нестабильности — из-за того, что он подрался с командой. Вы знаете об этом. Любой, кто подерется с партнерами по команде, исключает себя из состава.
Он талантлив, поэтому его вызывали в сборную, поэтому он играл за свои клубы. Никто не отрицает его талант, но нельзя драться с командой«, — заявил Вальдеррама в интервью ESPN"s Sportcenter.
После ничьей Колумбии с Перу в июне 2025-го (0:0) СМИ писали, что Дуран устроил потасовку с тренером сборной Нестором Лоренсо из-за замены в перерыве. В стычке якобы участвовали Хамес Родригес и Джефферсон Лерма. Дуран отрицает описанное, но после того матча арендованный у «Аль-Насра» форвард больше не играл за национальную команду.
Дуран — это Балотелли для бедных.