Хау про 1:1 с «Барселоной»: «Один из лучших матчей “Ньюкасла” — не хочу, чтобы пенальти в конце все перечеркнул. У нас было достаточно шансов забить, прежде чем мы это сделали&raq

Первый матч ⅛ финала Лиги чемпионов завершился со счетом 1:1. «Барселона» сравняла счет на 96-й минуте благодаря голу Ламина Ямаля с пенальти.
"Думаю, мы провели выдающийся матч, показали очень и очень хорошую игру. Мы сохранили интенсивность. Момент [с пенальти] в концовке портит впечатление, но это одно из наших лучших выступлений. Мне показалось, что [пенальти] был спорным, но Малик [Тиав] задел [Ольмо].
Мы были в хорошей форме, мы ни в коем случае не должны были пропускать. Мы разберем это, но я не хочу, чтобы это перечеркнуло предыдущие 93 минуты, когда мы были хороши.
Мне показалось, что у нас было достаточно шансов забить, прежде чем мы это сделали. Игра показала, что мы способны [пройти дальше], но мы знаем, что, вероятно, на их поле нам придется выкладываться больше. Мы способны на это, но нам нужно показать себя с наилучшей стороны.
Моя задача — попытаться собрать команду. К сожалению, в этом сезоне нам приходилось делать это несколько раз, но сила нашего характера не должна вызывать сомнений. Мы будем готовы к следующему матчу. Мы верим в себя и свои возможности, и сегодня мы их продемонстрировали", — сказал Хау в интервью TNT Sports.