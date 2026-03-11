Ричмонд
Тренер «Аталанты» Палладино об 1:6 от «Баварии»: «Они неудержимы временами, но я бы снова сыграл так же. Мы здесь благодаря нашему менталитету»

Главный тренер «Аталанты» Раффаэле Палладино высказался о разгромном поражении от «Баварии» (1:6) дома в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

— Что произошло после первого гола соперника? И стали бы вы играть против них так же в следующий раз?

— Прежде всего, поздравляю «Баварию»: очень сильная команда, временами она действительно неудержима.

Сегодня вечером лучшими на поле были болельщики. Я хочу поблагодарить их, они поддерживали нас до конца, несмотря на это поражение. Опыт, который помогает нам расти, он привел нас к этому результату.

Я бы снова сыграл так: если мы оказались здесь, вышли в полуфинал Кубка Италии и играем в чемпионате, то это благодаря нашему менталитету. И поэтому я бы снова сыграл так. Я не люблю прятать свой характер, и эта команда — тоже.

— Насколько игроки «Баварии» хороши вживую?

— Я никогда не видел игроков с такими качествами, они меня действительно впечатлили. Они всегда бьют по мячу правильной ногой и с правильной скоростью. Можно отсиживаться в обороне, но они все равно сделают вам больно.

У нас четыре важных потери в составе, было мало игроков в атаке, и мы все равно предпочли продолжить то, что делали против «Удинезе». Нам это и не удалось. Но если мы дошли до этого этапа, то только потому, что именно с таким менталитетом обыграли «Челси» и «Боруссию», — сказал итальянец в эфире Sky.