Тудор о замене Кински на 17-й минуте: «Это было необходимо, чтобы уберечь парня и “Тоттенхэм”. До матча это был правильный выбор. После легко говорить, что решение было ошибочным»

22-летний чех совершил две ошибки и пропустил три гола к моменту, когда его решили заменить на Гульельмо Викарио, итальянец пропустил через 5 минут после выхода на поле.
"Это очень редкий случай. Я тренирую 15 лет и никогда такого не делал. Это было необходимо, чтобы уберечь парня и команду. Невероятная ситуация.
До матча это был правильный выбор. Тони — очень хороший вратарь, Викарио под давлением. После легко говорить, что решение было ошибочным.
Я разговаривал с Тони после игры. Он умный парень, хороший вратарь. К сожалению, эти большие ошибки произошли в таком важном матче", — сказал Тудор.
Замена вратаря на 17-й минуте ЛЧ — Антонина Кински за два привоза с «Атлетико»! Бывает ли хуже?