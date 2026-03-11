Ричмонд
Тудор о замене Кински на 17-й минуте: «Это было необходимо, чтобы уберечь парня и “Тоттенхэм”. До матча это был правильный выбор. После легко говорить, что решение было ошибочным»

Главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор объяснил решение заменить вратаря Антонина Кински-младшего на 17-й минуте матча с «Атлетико» в Лиге чемпионов (2:5).

22-летний чех совершил две ошибки и пропустил три гола к моменту, когда его решили заменить на Гульельмо Викарио, итальянец пропустил через 5 минут после выхода на поле.

"Это очень редкий случай. Я тренирую 15 лет и никогда такого не делал. Это было необходимо, чтобы уберечь парня и команду. Невероятная ситуация.

До матча это был правильный выбор. Тони — очень хороший вратарь, Викарио под давлением. После легко говорить, что решение было ошибочным.

Я разговаривал с Тони после игры. Он умный парень, хороший вратарь. К сожалению, эти большие ошибки произошли в таком важном матче", — сказал Тудор.

