Компани про 6:1 с «Аталантой»: «Бавария» сыграла как хотела, план сработал. Мы могли забить больше. Высокая интенсивность тренировок помогает находить решения в подобных матчах"

"Разумеется, я доволен. Мы сыграли так, как хотели. Мы даже могли забить еще на один или два гола больше. Наш план хорошо сработал.
У нас очень талантливая и умелая команда. Парням нравятся такие матчи. У нас очень высокая интенсивность тренировок, и это помогает находить решения в подобных матчах. Поэтому такое выступление меня не удивило.
Не хочу много говорить про травмы. Наша вера в состав сильна. Дэвис пропустит какое-то время, но будем надеяться, что не слишком много. Учитывая глубину нашего состава — мы справимся.
Кейн был близок к тому, чтобы сыграть, но счет стал 5:0 — и внезапно шансы на выход сильно упали. Сегодня у нас не было в нем нужды«, — сказал главный тренер “Баварии”.