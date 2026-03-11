Ричмонд
Дзюба о первом решении на посту президента «Спартака»: «Я бы разогнал половину людей»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба ответил на вопрос, хотел бы он стать президентом футбольного клуба.

Источник: Спортс"

— Хотели бы вы стать президентом футбольного клуба после завершения карьеры?

— Президентом — нет, хотя кто знает…

— Будь вы президентом «Спартака», каким было бы ваше первое решение?

— Я бы разогнал половину людей, — сказал Дзюба.

Дзюба — воспитанник «Спартака», он играл за московской клуб с 2006 по 2015 год. Вместе с красно-белыми форвард завоевал три серебряные медали чемпионата России.

Артем Дзюба: «С удовольствием вернусь в “Спартак”, если все сойдется. Я за все время ни разу про него плохо не сказал».

Дзюба готов возглавить «Спартак»: «До лета доиграю, а там посмотрим. Хочется, чтобы великий “Спартак” вернулся».