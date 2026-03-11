Дзюба о первом решении на посту президента «Спартака»: «Я бы разогнал половину людей»

— Хотели бы вы стать президентом футбольного клуба после завершения карьеры?
— Президентом — нет, хотя кто знает…
— Будь вы президентом «Спартака», каким было бы ваше первое решение?
— Я бы разогнал половину людей, — сказал Дзюба.
Дзюба — воспитанник «Спартака», он играл за московской клуб с 2006 по 2015 год. Вместе с красно-белыми форвард завоевал три серебряные медали чемпионата России.
Артем Дзюба: «С удовольствием вернусь в “Спартак”, если все сойдется. Я за все время ни разу про него плохо не сказал».
Дзюба готов возглавить «Спартак»: «До лета доиграю, а там посмотрим. Хочется, чтобы великий “Спартак” вернулся».