«Зимой невозможно играть в футбол! У нас один в РФС сказал, что надо играть по системе “осень-весна”. Зачем? Вся Скандинавия играет “весна-осень”. Пономарев о календаре РПЛ

Бывший игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев призвал отказаться от системы «осень-весна» в российском футболе.

РПЛ стала использовать систему «осень-весна» после переходного сезона-2011/12. Президентом РФС тогда был Сергей Фурсенко.

«Краснодар» вот «Рубину» проиграл, 13−15 градусов мороза было. Зимой невозможно играть в футбол! Был у нас один, в Российском футбольном союзе… Видите ли, он сказал, что нужно проводить чемпионат по системе «осень-весна».

Зачем? Вся Скандинавия играет «весна-осень». Весной начали, осенью закончили, вручили призы лучших игроков, разошлись на отдых на зиму. У нас же наоборот все.

Летом обычно наплыв публики, благоприятные условия. А летом мы отдыхаем", — заключил Пономарев.

«Краснодар» проиграл в мороз. Нет отрыва от «Зенита».