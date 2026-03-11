«Зимой невозможно играть в футбол! У нас один в РФС сказал, что надо играть по системе “осень-весна”. Зачем? Вся Скандинавия играет “весна-осень”. Пономарев о календаре РПЛ

РПЛ стала использовать систему «осень-весна» после переходного сезона-2011/12. Президентом РФС тогда был Сергей Фурсенко.
«Краснодар» вот «Рубину» проиграл, 13−15 градусов мороза было. Зимой невозможно играть в футбол! Был у нас один, в Российском футбольном союзе… Видите ли, он сказал, что нужно проводить чемпионат по системе «осень-весна».
Зачем? Вся Скандинавия играет «весна-осень». Весной начали, осенью закончили, вручили призы лучших игроков, разошлись на отдых на зиму. У нас же наоборот все.
Летом обычно наплыв публики, благоприятные условия. А летом мы отдыхаем", — заключил Пономарев.
«Краснодар» проиграл в мороз. Нет отрыва от «Зенита».