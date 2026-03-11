Ричмонд
Дуран о словах Вальдеррамы про его драку в сборной Колумбии: «Это ложь. Если такое произойдет, я сам публично выступлю. Тот, кто говорит без доказательств, выглядит лжецом и клеветником»

Форвард «Зенита» Джон Дуран критически высказался о заявлениях Карлоса Вальдеррамы.

Бывший игрок сборной Колумбии сказал, что Дурана не включат в состав национальной команды на ЧМ-2026: «Он сам себя из нее исключил. Нельзя драться с партнерами по команде».

"Хватит. Я никогда не был и не буду болтуном или шоуменом. Но хватит уже этого негатива и сплетен, которые только порочат и вредят имиджу человека.

Я не дрался ни с одним игроком, а тем более представителем тренерского штаба сборной Колумбии. Слова об этом — ложь. Если такое произойдет, я сам сразу же публично выступлю, потому что я всегда говорю правду, даже если многим это не нравится.

Ни журналисту, ни бывшему игроку нельзя что-либо утверждать, не зная того, что было на самом деле и даже ничего не проверив.

Это подрывает доверие к их собственным словам и имиджу. Если у кого-то есть доказательства, что у меня были проблемы с кем-либо, то их нужно предоставить. Тот, кто говорит без доказательств, выглядит лжецом и клеветником", — написал Дуран в соцсетях.

После ничьей Колумбии с Перу в июне 2025-го (0:0) СМИ писали, что Дуран устроил потасовку с тренером сборной Нестором Лоренсо из-за замены в перерыве. В стычке якобы участвовали Хамес Родригес и Джефферсон Лерма. Дуран отрицает описанное, но после того матча арендованный у «Аль-Насра» форвард больше не играл за национальную команду.

Дуран — это Балотелли для бедных.