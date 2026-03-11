Ричмонд
Тарханов о Мостовом: «У Сашки есть потенциал стать хорошим тренером. Надо поработать во Второй лиге или с детьми. Ничего страшного нет, Романцев 4 года был в “Красной Пресне”

Бывший тренер ЦСКА и «Спартака» Александр Тарханов считает, что Александру Мостовому стоит начать тренерскую карьеру со Второй лиги.

Источник: Спортс"

«Мостовому надо идти поработать во Вторую лигу, Первую лигу или с детьми. Ничего страшного в этом нет. Олег Иванович Романцев четыре года работал в “Красной Пресне” из Второй лиги.

Потом год тренировал в Первой лиге «Спартак» Орджоникидзе. Только потом уже был московский «Спартак».

Понятно, что у Сашки уже возраст, но попробовать надо. Надо посмотреть на тренировочный процесс, чтобы был прогресс футболистов. У Мостового есть потенциал стать хорошим тренером", — сказал Тарханов.

Александр Мостовой: «Поиграв 20 лет на высочайшем уровне, я что, пойду за 30 тысяч мальчишек тренировать? А Абаскаль, видевший футбол по телевизору, будет возглавлять “Спартак”. Абсурд».

Мостовой о тренерах РПЛ: «Один бухгалтер, другой двери на базе открывал, третий аналитикой занимался. Это как я пойду к хирургу, а там художник, который одну книгу по медицине прочитал».