Гендиректор «Акрона» о будущем Дзюбы в клубе: «Обсудим в конце сезона. Сейчас у нас 10 финалов, их надо достойно провести»

37-летний форвард забил 5 мячей и сделал 4 голевые передачи в 18 играх за клуб из Тольятти в сезоне Мир РПЛ.
Команда идет на 11-м месте в таблице с 21 очком после 20 игр.
"Мы уже несколько раз говорили о том, что будем обсуждать будущее Артема в конце сезона.
Сейчас у нас осталось десять финалов, которые надо достойно провести, мы сконцентрированы на этом", — сказал Клюшев.
Владелец «Акрона» о Дзюбе: «Сейчас не время рассуждать о “Спартаке” и высказывать какие-то мысли о прекращении существования клуба, которые ни на чем не основаны».