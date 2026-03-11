Дзюба о том, что назвал Эмери «тренеришкой» после 1:5 от «Динамо»: «Не знал, что там журналисты снимают. Лучше поругаться, подраться, чем сказать: ничего страшного, следующий матч выиграем»

Не может ни тренер, ни еще кто-то сказать, что ничего страшного. Когда ты проигрываешь дерби так, это страшно. Лучше поругаться, подраться, чем друг друга похвалить и сказать: ничего страшного, следующий матч выиграем. Поэтому для меня это страшнее", — сказал Дзюба.