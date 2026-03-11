Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Байер
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
6.60
X
4.50
П2
1.52
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.75
П2
3.35
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Реал
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.83
П2
2.03
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Буде-Глимт
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
2.39
X
3.65
П2
2.91
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
5
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
1
:
Бавария
6
П1
X
П2

Дзюба о том, что назвал Эмери «тренеришкой» после 1:5 от «Динамо»: «Не знал, что там журналисты снимают. Лучше поругаться, подраться, чем сказать: ничего страшного, следующий матч выиграем»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба, ранее выступавший за «Спартак», прокомментировал слова Романа Зобнина о результатах красно-белых.

Источник: Спортс"

После поражения от «Динамо» в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:5) капитан «Спартака» сказал: «Когда побеждаем, все говорят, что мы топ, проигрываем — говно, давайте не превозносить “Спартак”. Хочется извиниться перед болельщиками».

«Очень уважаю Зобнина, но скажу одно. В “Спартаке” с детства учили: кроме первого места, все остальное не существует. Когда ты выходишь в футболке “Спартака”, должен чувствовать и понимать, где ты находишься. И проигрывать “Динамо” 2:5…

Я помню, 1:5 проиграли «Динамо», и при 0:5 меня выпустили на поле. То знаменитое высказывание, когда я там сказал в сердцах (Дзюба назвал Унаи Эмери тренеришкой — Спортс«“), но не знал, что там журналисты снимают.

Не может ни тренер, ни еще кто-то сказать, что ничего страшного. Когда ты проигрываешь дерби так, это страшно. Лучше поругаться, подраться, чем друг друга похвалить и сказать: ничего страшного, следующий матч выиграем. Поэтому для меня это страшнее", — сказал Дзюба.