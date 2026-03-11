Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Байер
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
6.30
X
4.50
П2
1.53
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.75
П2
3.50
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Реал
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.85
П2
2.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Буде-Глимт
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.68
П2
2.96
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
5
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
1
:
Бавария
6
П1
X
П2

Тебас о Месси в «Барсе» в 2023-м: «Никто из клуба не связывался с нами. Ла Лига не дала бы одобрение, не зная, сколько Лео будет зарабатывать»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас вновь прокомментировал информацию о том, что лига одобрила возвращение Лионеля Месси в «Барселону» в 2023 году.

Источник: Спортс"

Ранее бывший полузащитник и тренер «Барсы» Хави высказался на эту тему: «Президент [Лапорта] начал переговоры по контракту с отцом Лео, и у нас даже было разрешение от руководства лиги. Но в итоге именно президент все остановил».

Позднее последний президент «блауграны» Жоан Лапорта заявил: «Мы искали креативные решения, но Тебас был против того, чтобы лучший игрок в истории остался в испанской лиге».

"У них не было одобрения Ла Лиги, и они никогда не спрашивали нас об этом. Этого даже не было в правиле 1:1.

Было невозможно дать одобрение, не зная, сколько Месси будет зарабатывать, особенно с учетом правил, касающихся уровня его зарплаты. Даже если бы в контракте было указано меньше, это было бы невозможно.

Но дело в том, что никто из «Барселоны» никогда не связывался с Ла Лигой", — сказал Тебас.

Тебас об одобрении возвращения Месси в «Барсу» в 2023-м: «Это неправда. Ла Лига не согласовывала трансфер».