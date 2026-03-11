Тебас о Месси в «Барсе» в 2023-м: «Никто из клуба не связывался с нами. Ла Лига не дала бы одобрение, не зная, сколько Лео будет зарабатывать»

Ранее бывший полузащитник и тренер «Барсы» Хави высказался на эту тему: «Президент [Лапорта] начал переговоры по контракту с отцом Лео, и у нас даже было разрешение от руководства лиги. Но в итоге именно президент все остановил».
Позднее последний президент «блауграны» Жоан Лапорта заявил: «Мы искали креативные решения, но Тебас был против того, чтобы лучший игрок в истории остался в испанской лиге».
"У них не было одобрения Ла Лиги, и они никогда не спрашивали нас об этом. Этого даже не было в правиле 1:1.
Было невозможно дать одобрение, не зная, сколько Месси будет зарабатывать, особенно с учетом правил, касающихся уровня его зарплаты. Даже если бы в контракте было указано меньше, это было бы невозможно.
Но дело в том, что никто из «Барселоны» никогда не связывался с Ла Лигой", — сказал Тебас.
Тебас об одобрении возвращения Месси в «Барсу» в 2023-м: «Это неправда. Ла Лига не согласовывала трансфер».