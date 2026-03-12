Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
ПСЖ
4
:
Челси
2
П1
1.14
X
17.20
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Реал
3
:
Манчестер Сити
0
П1
1.00
X
17.50
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Буде-Глимт
3
:
Спортинг
0
П1
1.00
X
17.50
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
20:45
Болонья
:
Рома
П1
3.21
X
3.10
П2
2.50
Футбол. Лига Европы
20:45
Штутгарт
:
Порту
П1
2.11
X
3.60
П2
3.65
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
1
:
Арсенал
1
Вальверде забил «Ман Сити» столько же, сколько в 75 предыдущих матчах в ЛЧ. Хавбек «Реала» сделал хет-трик в 1-м тайме

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде забил в матче с «Ман Сити» столько же голов, сколько за все предыдущие игры в ЛЧ.

Уругваец сделал хет-трик в первом тайме матча ⅛ финала Лиги чемпионов (3:0, второй тайм).

В 75 предыдущих матчах в Лиге чемпионов Вальверде забил лишь три гола.

Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.