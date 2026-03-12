Вальверде забил «Ман Сити» столько же, сколько в 75 предыдущих матчах в ЛЧ. Хавбек «Реала» сделал хет-трик в 1-м тайме

Уругваец сделал хет-трик в первом тайме матча ⅛ финала Лиги чемпионов (3:0, второй тайм).
В 75 предыдущих матчах в Лиге чемпионов Вальверде забил лишь три гола.
Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде забил в матче с «Ман Сити» столько же голов, сколько за все предыдущие игры в ЛЧ.
