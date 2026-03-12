У «Реала» при Арбелоа 10 побед и 4 поражения

Мадридцы разгромили «Манчестер Сити» в ⅛ финала Лиги чемпионов — 3:0.
Всего при новом тренере столичный клуб провел 14 игр. Команда выиграла 10 раз, проиграла 4 раза и еще ни разу не сыграла вничью.
14 марта «Реал» сыграет с «Эльче» в Ла Лиге.
«Реал» одержал 10-ю победу под руководством Альваро Арбелоа.
Мадридцы разгромили «Манчестер Сити» в ⅛ финала Лиги чемпионов — 3:0.
Всего при новом тренере столичный клуб провел 14 игр. Команда выиграла 10 раз, проиграла 4 раза и еще ни разу не сыграла вничью.
14 марта «Реал» сыграет с «Эльче» в Ла Лиге.