Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Болонья
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.21
X
3.10
П2
2.50
Футбол. Лига Европы
20:45
Штутгарт
:
Порту
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.60
П2
3.65
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
5
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
3
:
Манчестер Сити
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
3
:
Спортинг
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2

У «Реала» при Арбелоа 10 побед и 4 поражения

«Реал» одержал 10-ю победу под руководством Альваро Арбелоа.

Мадридцы разгромили «Манчестер Сити» в ⅛ финала Лиги чемпионов — 3:0.

Всего при новом тренере столичный клуб провел 14 игр. Команда выиграла 10 раз, проиграла 4 раза и еще ни разу не сыграла вничью.

14 марта «Реал» сыграет с «Эльче» в Ла Лиге.