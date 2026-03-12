У «Ман Сити» первое поражение за 12 матчей — от «Реала» в ЛЧ

Сегодня команда Пепа Гвардиолы крупно проиграла «Реалу» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов (0:3). До этого «горожане» одержали 9 побед и дважды сыграли вничью.
14 марта «Ман Сити» сыграет с «Вест Хэмом» в 30-м туре АПЛ.
Прервалась серия «Манчестер Сити» без поражений, продлившаяся 11 матчей.
