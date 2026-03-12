Вальверде после трех голов «Сити»: «Мой лучший матч, давно не было такого наслаждения от игры»

"Невероятно, о таких вечерах ты всегда мечтаешь. Хочу поблагодарить партнеров, вселяющих в меня уверенность, необходимую для сохранения позитивного настроя, а также тренерский штаб и всех, кто нас поддерживает, несмотря на сложный сезон.
Это точно [мой лучший матч], особенно в плане голов. Сегодня я получал удовольствие, давно не было такого наслаждения от игры. Я доволен, рад, но в особенности я доволен победой команды.
Я стараюсь ходить вперед, об этом просит тренер. Сегодня у нас было больше игроков, контролирующих мяч, поэтому я старался больше выдвигаться вперед. Мне отдавали прекрасные передачи.
Мы много прорабатывали то, как соперник идет в персональный прессинг при ударах от ворот. Мы быстро действовали в атаке и извлекали из этого выгоду.
Мы должны относиться друг к другу как к братьям, присматривать друг за другом. Мы можем добиться больших успехов, если будем работать как одно целое.
Мы знаем, что матчи в Манчестере сложны, у «горожан» страстные болельщики. Надо отнестись ко второй игре так, будто счет 0:0«, — сказал полузащитник “Реала” в эфире Movistar.