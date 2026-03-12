Арбелоа про 3:0 с «Ман Сити»: «В нас не верили, но мы — “Реал”, нас никогда нельзя сбрасывать со счетов. Фанаты и игроки заслуживали такого вечера после всего, что пережили»

Мы очень хорошо знали, как играет «Сити», как играет Пеп, чего он всегда добивается. Мы закрыли пространство, перекрыли линии передач. Они пытаются заставить тебя выдвинуться вперед, а потом бьют в спину, но мы знали, что если будем терпеливы и заберемся к ним за спины, то сможем их уколоть.