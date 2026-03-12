Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Болонья
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.21
X
3.10
П2
2.50
Футбол. Лига Европы
20:45
Штутгарт
:
Порту
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.60
П2
3.65
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
5
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
3
:
Манчестер Сити
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
3
:
Спортинг
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2

Арбелоа про 3:0 с «Ман Сити»: «В нас не верили, но мы — “Реал”, нас никогда нельзя сбрасывать со счетов. Фанаты и игроки заслуживали такого вечера после всего, что пережили»

Альваро Арбелоа прокомментировал победу «Реала» над «Манчестер Сити» (3:0) в Ла Лиге.

«Лучше, чем вы ожидали. Рад, что “Бернабеу” и игроки получили удовольствие, они заслуживали такого вечера после всего, что пережили.

Очевидно, что извне мы получали сигналы о недоверии к этой команде и этим игрокам, но мы — «Реал Мадрид», нас никогда нельзя сбрасывать со счетов.

Мы очень хорошо знали, как играет «Сити», как играет Пеп, чего он всегда добивается. Мы закрыли пространство, перекрыли линии передач. Они пытаются заставить тебя выдвинуться вперед, а потом бьют в спину, но мы знали, что если будем терпеливы и заберемся к ним за спины, то сможем их уколоть.

Вальверде для меня — Хуанито XXI века, эталон. Все, чем должен быть игрок «Реала», олицетворяет Феде«, — сказал главный тренер “Реала” в эфире Movistar.