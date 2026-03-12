Нету об инциденте с болбоем: «Хотел быстрее забрать мяч и слегка толкнул его — “Челси” проигрывал, было очень много эмоций. Я отдал ему свою футболку и извинился 35 раз, наверное»

"Я хочу извиниться за ситуацию, которая произошла на поле с болбоем. Я уже поговорил с ним. Это было в разгар матча. Мы проигрывали, и я хотел забрать мяч. Я слегка толкнул его и понял, что причинил ему боль. Я не такой. Я отдал ему свою футболку, этого не должно было случиться.