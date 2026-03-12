Ричмонд
Нету об инциденте с болбоем: «Хотел быстрее забрать мяч и слегка толкнул его — “Челси” проигрывал, было очень много эмоций. Я отдал ему свою футболку и извинился 35 раз, наверное»

Полузащитник «Челси» Педру Нету извинился за инцидент с болбоем во время матча с «ПСЖ».

«Синие» в гостях уступили «ПСЖ» (2:5) в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов.

В ходе встречи главный тренер парижан Луис Энрике велел болбою на «Парк-де-Пренс» не отдавать мяч сопернику. После этого Нету подошел и толкнул юношу, отобрав у него мяч, отчего болбой упал на газон.

"Я хочу извиниться за ситуацию, которая произошла на поле с болбоем. Я уже поговорил с ним. Это было в разгар матча. Мы проигрывали, и я хотел забрать мяч. Я слегка толкнул его и понял, что причинил ему боль. Я не такой. Я отдал ему свою футболку, этого не должно было случиться.

Я правда сожалею об этом. Я извиняюсь перед ним. В тот момент было очень много эмоций. Я хотел побыстрее забрать мяч. Я толкнул его. Он подошел поговорить со мной и рассмеялся, потому что я отдал ему свою футболку. Я извинился, наверное, 35 раз", — сказал Нету в интервью TNT Sports.