Бернарду про 0:3 с «Реалом»: «Сити» поддался эмоциям и потерял контроль после 1-го гола. Сложная ситуация, но еще все возможно. Выйдем на 2-й матч с мыслью, что у нас есть шанс"

"Трудно говорить об этом, потому что мне нужно будет пересмотреть игру. На поле я чувствовал, что мы хорошо начали матч.
Мы не могли контролировать обстановку, и я думаю, что наша команда позволила эмоциям повлиять на ход игры. Мы чувствовали себя комфортно и находили нужные моменты, но после первого пропущенного гола полностью потеряли контроль, перестали контролировать переходы и подборы. Когда играешь против «Реала», находящегося на таком уровне, приходится за это платить.
Это непростой стадион. Мы привыкли играть на таких стадионах, так как на «Энфилде» и «Сент-Джеймс Парк» очень тяжело. Нужно пройти через такие моменты, чтобы стать лучше, и сегодняшняя игра стала для всей команды уроком.
Очень обидно [что мы не забили], хотя мы верим, что это еще возможно, потому что в футболе многое может случиться. В перерыве мы говорили: «Ситуация плохая». Многое не должно было произойти, но, если забить один гол, можно вернуться в игру.
Счет 0:3 делает ситуацию еще сложнее. Сейчас это воспринимается очень плохо, очень мрачно. Завтра будет другой день, и, конечно же, на следующей неделе мы выйдем на матч с мыслью, что у нас есть шанс.
Сейчас самое время проанализировать и посмотреть, что мы сделали не так. А на следующей неделе, когда будем готовиться, будем надеяться, что сможем что-то сделать", — сказал Бернарду Силва в интервью TNT Sports.