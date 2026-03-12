Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Болонья
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.21
X
3.10
П2
2.50
Футбол. Лига Европы
20:45
Штутгарт
:
Порту
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.60
П2
3.65
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
5
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
3
:
Манчестер Сити
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
3
:
Спортинг
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2

Росеньор о 2:5: «ПСЖ» каким-то образом забил пять голов при xG 0,8. «Челси» был в шаге от 3:3, но потерял хладнокровие. Отыграться сложно, но не невозможно — мы не повтор

Главный тренер «Челси» Лиэм Росеньор прокомментировал поражение от «ПСЖ» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов (2:5).

Источник: Спортс"

"Мы не отреагировали на неудачу должным образом. При счете 3:2 мы оставались в игре. Затем Кварацхелия нанес невероятный удар, и это произошло. Мы были в шаге от 3:3. В этот момент мы потеряли голову. Мы не сохранили хладнокровие. Они нарушили наш прессинг и забили пятый гол. Отыграться после этого очень сложно, но не невозможно.

Как бы вы ни играли, вы в любом случае рискуете. Можно сделать длинный заброс, и мяч окажется в сетке ваших ворот. Вы можете построить игру. Это риск, на который мы идем. Я беру на себя ответственность. Я отвечаю за это.

Досадно, потому что за счет этих моментов построения мы лучше контролировали игру. Каким-то образом они забили пять мячей при xG 0,8. Это очень трудно осознать. У нас не так много времени, чтобы это переварить. Нам нужно возвращаться, готовиться к матчу с «Ньюкаслом», а затем и с «ПСЖ» на следующей неделе. Из-за ошибок уверенность в себе всегда теряется, но у нас очень хорошая команда. Мы не виним себя за ошибки, но и не повторяем их дважды", — сказал Росеньор в интервью TNT Sports.