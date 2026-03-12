Росеньор о 2:5: «ПСЖ» каким-то образом забил пять голов при xG 0,8. «Челси» был в шаге от 3:3, но потерял хладнокровие. Отыграться сложно, но не невозможно — мы не повтор

Досадно, потому что за счет этих моментов построения мы лучше контролировали игру. Каким-то образом они забили пять мячей при xG 0,8. Это очень трудно осознать. У нас не так много времени, чтобы это переварить. Нам нужно возвращаться, готовиться к матчу с «Ньюкаслом», а затем и с «ПСЖ» на следующей неделе. Из-за ошибок уверенность в себе всегда теряется, но у нас очень хорошая команда. Мы не виним себя за ошибки, но и не повторяем их дважды", — сказал Росеньор в интервью TNT Sports.