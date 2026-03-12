Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Болонья
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.21
X
3.10
П2
2.50
Футбол. Лига Европы
20:45
Штутгарт
:
Порту
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.60
П2
3.65
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
5
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
3
:
Манчестер Сити
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
3
:
Спортинг
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2

Вальверде набрал 19 очков с «Сити» в Фэнтези ЛЧ на Спортсе«» — у полузащитника «Реала» лучший результат тура и 2-й в сезоне

«Реал» дома разгромил «Манчестер Сити» в 1-м матче ⅛ финала Лиги чемпионов (3:0).

Федерико Вальверде сделал хет-трик в 1-м тайме. Всего у полузащитника «Реала» 19 очков в фэнтези-турнире ЛЧ на Спортсе«» (+3 за полный матч, +15 за голы, +1 за сухой матч). Он есть в 6,24% команд, по сравнению со стыковым раундом его популярность упала на 1,44%.

8 фэнтези-менеджеров выбрали полузащитника капитаном на тур и получили 38 очков.

19 фэнтези-очков за матч — 2-й лучший показатель в текущем сезоне ЛЧ. Больше набирал только Энтони Гордон с «Карабахом» (22).

Моя команда в Фэнтези ЛЧ на Спортсе«».