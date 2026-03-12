Ричмонд
Рианчо о Дзюбе: «Может быть полезен “Спартаку” в качестве менеджера. Он поможет вернуть великие победы»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что Артем Дзюба может быть полезен «Спартаку» в качестве менеджера. 37-летний форвард «Акрона» — воспитанник красно-белых.

Источник: Спортс"

«Думаю, Дзюба любит “Спартак”, он всегда тепло высказывается о своем прошлом в этом клубе. Артем является легендой как “Спартака”, так и “Зенита”, и в целом всего российского футбола.

Дзюба точно может быть полезен «Спартаку» в качестве менеджера. Он поможет вернуть великие победы, если будет гореть этим делом. Артем очень трудолюбивый и способный человек, другой не смог бы построить такую карьеру", — сказал Рианчо.

