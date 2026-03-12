Дзюбе нравится жесткий подход Дегтярева: «В России по-другому невозможно, я бы тоже так делал. Он самый влиятельный человек в футболе, второй, наверное, Дюков»

"Иногда в рейтингах видел такие фамилии… Влиятельные люди — те, кто реально влияют на что-то. Я думаю, что сейчас самый влиятельный — Дегтярев. Второй, наверное, Дюков.
Нравится ли мне жесткий подход Дегтярева? Мне кажется, в России по-другому бесполезно и невозможно. Я бы тоже так делал. Потому что не договоришься ни с кем. Сегодня так, завтра так… Столько флюгеров, что невозможно предугадать", — сказал Дзюба.
Дюков — самый влиятельный человек российского футбола по версии «СЭ». Дегтярев — 2-й, Миллер — 4-й, Галицкий — 7-й, Карпин — 11-й, Аршавин — 27-й, Генич — 30-й.