Артем Дзюба: «Израиль и Америку не дисквалифицируют. Это банальный вопрос, и так все понятно»

— Чувствуете несправедливость от того, что сборную США не отстранили от соревнований, в отличие от команды России.
— Слушайте, мне кажется, что это банальный вопрос. Здесь и так все понятно. Израиль и Америку не дисквалифицируют, — сказал Дзюба.
Вячеслав Колосков: «США и Израиль обязаны были наказать за вторжение в Иран, как ФИФА сделала с Россией, которая не вторгалась, а отстаивает интересы членов РФ. А здесь война».
