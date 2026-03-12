Советник Лапорты Масип: «Ложь Хави о “Барсе” поражает — смешно говорить, что Жоан не главный. Его использовал кандидат, находящийся на втором плане»

— Поражает количество лжи, которую он о нас рассказывает. Кое-что из этого просто невероятно. Говорить, что Лапорта не главный, просто смешно. Никто, даже те, кто находится за тысячи миль отсюда, не думает, что Лапорта не главный в «Барсе» и не принимает решений. Те из нас, кому посчастливилось с ним работать, знают, что он слушает нас и уважает. Но он принимает решения, потому что в этом и заключается суть президентства, и за это голосовали люди. «Барселона» избирает президента, потому что так и должно быть. Он гениален — все его решения приносят пользу.