Футбол. Лига Европы
20:45
Болонья
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.21
X
3.10
П2
2.50
Футбол. Лига Европы
20:45
Штутгарт
:
Порту
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.50
П2
3.95
Футбол. Лига Европы
20:45
Панатинаикос
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.92
X
3.42
П2
2.05
Футбол. Лига Европы
20:45
Лилль
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.28
П2
2.31
Футбол. Лига конференций
20:45
Лех
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.48
П2
2.80
Футбол. Лига конференций
20:45
Самсунспор
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.24
П2
2.18
Футбол. Лига конференций
20:45
АЗ
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.68
П2
4.10
Футбол. Лига конференций
20:45
Риека
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
4.25
X
3.88
П2
1.85
Футбол. Лига Европы
23:00
Генк
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.38
П2
2.75
Футбол. Лига Европы
23:00
Ференцварош
:
Брага
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.35
П2
2.38
Футбол. Лига Европы
23:00
Ноттингем Форест
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.52
П2
6.03
Футбол. Лига Европы
23:00
Сельта
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.50
П2
3.75
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
1.24
X
6.64
П2
15.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Сигма
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.60
П2
1.78
Футбол. Лига конференций
23:00
Целе
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
5.30
X
4.10
П2
1.67
Футбол. Лига конференций
23:00
Фиорентина
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.57
П2
4.26

Советник Лапорты Масип: «Ложь Хави о “Барсе” поражает — смешно говорить, что Жоан не главный. Его использовал кандидат, находящийся на втором плане»

Энрик Масип, советник бывшего президента «Барселоны» Жоана Лапорты, обвинил Хави во лжи.

Источник: Спортс"

Бывший полузащитник и тренер каталонцев ранее заявил, что Лапорта заблокировал возвращение Лионеля Месси в клуб в 2023 году. Также Хави рассказал, что решение о его увольнении из «Барселоны» принял советник Лапорты Алехандро Эчеваррия, который, по его словам, «фактически управляет клубом».

— Вы являетесь членом спортивного комитета и ежедневно тесно сотрудничали с Хави. Что из того, что он сказал в интервью, удивило вас больше всего?

— Поражает количество лжи, которую он о нас рассказывает. Кое-что из этого просто невероятно. Говорить, что Лапорта не главный, просто смешно. Никто, даже те, кто находится за тысячи миль отсюда, не думает, что Лапорта не главный в «Барсе» и не принимает решений. Те из нас, кому посчастливилось с ним работать, знают, что он слушает нас и уважает. Но он принимает решения, потому что в этом и заключается суть президентства, и за это голосовали люди. «Барселона» избирает президента, потому что так и должно быть. Он гениален — все его решения приносят пользу.

— Мешал ли Лапорта возвращению Месси?

— Есть статьи в газетах, которые противоречат словам Хави. Он оказался среди хаоса и, вероятно, был использован кандидатом, который находится на втором плане — не так очевидно, что за этим кто-то стоит, но это так, — сказал Масип.

Интервью-пожар от Хави: как Лапорта лгал, не дал вернуться Месси и почему главный в «Барсе» — не Жоан.