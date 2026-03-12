Неймар о пропуске игры с «Мирассолом»: «Люди создают множество теорий. Играю с травмой — неправ, думаю о себе — неправ, рискую усугубить травму — неправ. Боже, как сложно быть мною&raq

"Многие люди создают множество теорий о том, что со мной не так, и это нормально.
Если я играю с травмой, я неправ, как говорили в прошлом году. Если я думаю о себе, я неправ. Если я сдерживаюсь, то я неправ. Если я играю с болевыми ощущениями или чем-то, что может усугубить травму, то я неправ.
Трудно сделать все правильно. Трудно угодить всем. И больше всего меня удивляет (или совсем не удивляет) то, что эти люди будто каждый день находятся рядом со мной и начинают выдумывать истории, говоря так, будто это самая чистая правда на свете, будто только они что-то понимают.
Боже мой, как же сложно быть мною. Мне нужно прятать лицо, чтобы с вами общаться«, — написал форвард “Сантоса” в Instagram.
«Сложно быть мной: терпеть и выносить вас всех». Неймар пропустил матч в ДР сестры — и вскипел.