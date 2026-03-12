Ричмонд
Футбол. Лига Европы
20:45
Болонья
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.07
П2
2.57
Футбол. Лига Европы
20:45
Штутгарт
:
Порту
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.55
П2
4.40
Футбол. Лига Европы
20:45
Панатинаикос
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.67
X
3.38
П2
2.17
Футбол. Лига Европы
20:45
Лилль
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.28
П2
2.31
Футбол. Лига конференций
20:45
Лех
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.45
П2
2.70
Футбол. Лига конференций
20:45
Самсунспор
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.24
П2
2.18
Футбол. Лига конференций
20:45
АЗ
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.80
П2
4.60
Футбол. Лига конференций
20:45
Риека
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
5.00
X
3.81
П2
1.77
Футбол. Лига Европы
23:00
Генк
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.28
П2
2.80
Футбол. Лига Европы
23:00
Ференцварош
:
Брага
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.35
П2
2.38
Футбол. Лига Европы
23:00
Ноттингем Форест
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.59
П2
6.28
Футбол. Лига Европы
23:00
Сельта
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.50
П2
3.95
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.46
П2
14.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Сигма
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.65
П2
1.72
Футбол. Лига конференций
23:00
Целе
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
5.21
X
4.10
П2
1.67
Футбол. Лига конференций
23:00
Фиорентина
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.45
П2
4.20

Неймар о пропуске игры с «Мирассолом»: «Люди создают множество теорий. Играю с травмой — неправ, думаю о себе — неправ, рискую усугубить травму — неправ. Боже, как сложно быть мною&raq

Неймар прокомментировал пропуск матча «Сантоса» с «Мирассолом» (2:2) из-за проблем со здоровьем.

Источник: Спортс"

"Многие люди создают множество теорий о том, что со мной не так, и это нормально.

Если я играю с травмой, я неправ, как говорили в прошлом году. Если я думаю о себе, я неправ. Если я сдерживаюсь, то я неправ. Если я играю с болевыми ощущениями или чем-то, что может усугубить травму, то я неправ.

Трудно сделать все правильно. Трудно угодить всем. И больше всего меня удивляет (или совсем не удивляет) то, что эти люди будто каждый день находятся рядом со мной и начинают выдумывать истории, говоря так, будто это самая чистая правда на свете, будто только они что-то понимают.

Боже мой, как же сложно быть мною. Мне нужно прятать лицо, чтобы с вами общаться«, — написал форвард “Сантоса” в Instagram.

«Сложно быть мной: терпеть и выносить вас всех». Неймар пропустил матч в ДР сестры — и вскипел.