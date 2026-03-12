Малкин в беседе с Аршавиным назвал футбол самым тяжелым видом спорта: «У вас ноги сводит там, будь здоров. У нас такого нет»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Болонья
0
:
Рома
0
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.02
П2
2.75
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Штутгарт
0
:
Порту
0
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.50
П2
4.80
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Панатинаикос
0
:
Бетис
0
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.26
П2
2.45
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Лилль
0
:
Астон Вилла
0
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.17
П2
2.40
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Лех
0
:
Шахтер
0
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.26
П2
2.45
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Самсунспор
0
:
Райо Вальекано
0
Все коэффициенты
П1
3.87
X
3.05
П2
2.19
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
АЗ
0
:
Спарта П
0
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.55
П2
3.85
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Риека
0
:
Страсбур
1
Все коэффициенты
П1
10.00
X
5.60
П2
1.30
Футбол. Лига Европы
23:00
Генк
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.28
П2
2.80
Футбол. Лига Европы
23:00
Ференцварош
:
Брага
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.35
П2
2.38
Футбол. Лига Европы
23:00
Ноттингем Форест
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.59
П2
6.28
Футбол. Лига Европы
23:00
Сельта
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.50
П2
3.95
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.46
П2
14.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Сигма
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
5.70
X
3.65
П2
1.70
Футбол. Лига конференций
23:00
Целе
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
5.21
X
4.10
П2
1.67
Футбол. Лига конференций
23:00
Фиорентина
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.45
П2
4.20

Малкин в беседе с Аршавиным назвал футбол самым тяжелым видом спорта: «У вас ноги сводит там, будь здоров. У нас такого нет»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин и хоккеист «Питтсбурга» Евгений Малкин поделились мыслями о самых тяжелых видах спорта.

Источник: Спортс"

Аршавин и экс-нападающий «Коламбуса» Никита Филатов встретились с Малкиным в рамках FONtour.

Евгений Малкин: Я вообще считаю, что футбол — самый тяжелый вид спорта.

Андрей Аршавин: Да нет, биатлон, я думаю, плавание.

Никита Филатов: Из игровых.

Евгений Малкин: Теннис там тоже, конечно, они по пять часов, знаешь. Но у вас, конечно, тоже ноги сводит там, будь здоров. У нас такого нет все равно.

Андрей Аршавин: Так у вас 2 минуты играешь, потом 10 сидишь. А если захотел, удалился — опять отдыхаеш.

Евгений Малкин: Если захотел, тебе новый контракт не дадут.

Андрей Аршавин: Ну не плачься, не плачься. Вот как всегда: самые богатые плачут, нанывают.

Евгений Малкин: Я говорю, как есть. Если ты удаляться будешь, кто тебе…

Андрей Аршавин: Я не говорю, что всегда. Но чуть-чуть подустал там…

Евгений Малкин: Ты ты же играешь на свое legacy (наследие).

Андрей Аршавин: Я уже не играю.

Евгений Малкин: Ты так же можешь сказать. Удалился, красную получил и пошел.

Андрей Аршавин: Нет, ну там на много игр. Как тебя. Ты вот не захотел играть, понял, что в плей-офф не выходим, рубанул человека и все.

Евгений Малкин: Почему? Мы выходим.

Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше