Малкин в беседе с Аршавиным назвал футбол самым тяжелым видом спорта: «У вас ноги сводит там, будь здоров. У нас такого нет»

Аршавин и экс-нападающий «Коламбуса» Никита Филатов встретились с Малкиным в рамках FONtour.
Евгений Малкин: Я вообще считаю, что футбол — самый тяжелый вид спорта.
Андрей Аршавин: Да нет, биатлон, я думаю, плавание.
Никита Филатов: Из игровых.
Евгений Малкин: Теннис там тоже, конечно, они по пять часов, знаешь. Но у вас, конечно, тоже ноги сводит там, будь здоров. У нас такого нет все равно.
Андрей Аршавин: Так у вас 2 минуты играешь, потом 10 сидишь. А если захотел, удалился — опять отдыхаеш.
Евгений Малкин: Если захотел, тебе новый контракт не дадут.
Андрей Аршавин: Ну не плачься, не плачься. Вот как всегда: самые богатые плачут, нанывают.
Евгений Малкин: Я говорю, как есть. Если ты удаляться будешь, кто тебе…
Андрей Аршавин: Я не говорю, что всегда. Но чуть-чуть подустал там…
Евгений Малкин: Ты ты же играешь на свое legacy (наследие).
Андрей Аршавин: Я уже не играю.
Евгений Малкин: Ты так же можешь сказать. Удалился, красную получил и пошел.
Андрей Аршавин: Нет, ну там на много игр. Как тебя. Ты вот не захотел играть, понял, что в плей-офф не выходим, рубанул человека и все.
Евгений Малкин: Почему? Мы выходим.