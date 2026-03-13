Ричмонд
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
1
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
2
:
Брага
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Мидтьюлланн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
1
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
0
:
АЕК Л
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сигма
0
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
0
:
АЕК
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
2
:
Ракув
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
1
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
1
:
Порту
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
1
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
0
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лех
1
:
Шахтер
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Самсунспор
1
:
Райо Вальекано
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
2
:
Спарта П
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Риека
1
:
Страсбур
2
П1
X
П2

Оксана Самойлова о том, что Мбаппе задел ее плечом: «Только на следующий день из новостей узнала, что это Мбэпе. Нахрена он зашел в мой крутящийся отсек? Вот единственная предъява»

Модель и блогерша Оксана Самойлова высказалась о ситуации с Килианом Мбаппе.

Форвард «Реала» зацепил женщину плечом, выходя из отеля в Париже.

"Теперь обещанная история, как я попала в замес с Мбэпе. Я просто не знаю, как я там оказалась и как я умудряюсь создавать себе новости и проблемы на ровном месте.

Обычный день, я в обычной одежде между мероприятиями решила пойти поужинать в кафешке возле нашего отеля. Захожу в свой отсек — внимание, я шла первой — и вижу на улице огромное количество прессы. Но ее всегда там много, поэтому я сначала даже внимание не обратила. Прокручивается дверь, я выхожу — они начинают так жестко фотографировать, кольцом смыкаются вокруг нас — ну, это уже потом я поняла, что это были «мы» — и начинаю кричать: «Килиан, Килиан» (смеется). Клянусь, я даже не поняла, кто это — где-то сбоку пробежала синяя курточка. Я узнала, кто это, только на следующий день из новостей.

Я даже не почувствовала, что он меня толкнул. Потому что вообще он меня не толкнул, а просто чуть-чуть подзадел плечом. Но в моменте я даже не поняла, что это было.

На следующий день из новостей я узнаю, что это был Мбэпе. И что все жестко форсят эту историю. Я даже сейчас не понимаю, почему она так сильно расходится. Наверное, потому что это Мбэпе, он типа великий футболист, все такое. Ну и почему вообще столько движухи и шума вокруг этого. Просто абсолютно случайное стечение обстоятельств. Но это было смешно — оказаться в нужном месте в нужное время.

Единственный вопрос у меня: нахрена зашел в мой крутящийся отсек? Не мог подождать следующего? Я бы спокойно вышла и отошла в сторону. Он бы вышел и все было бы нормально. Нахрена он ко мне запихался? Вот у меня единственная предъява. Вот такая смешная история, — сказала Самойлова.