Оксана Самойлова о том, что Мбаппе задел ее плечом: «Только на следующий день из новостей узнала, что это Мбэпе. Нахрена он зашел в мой крутящийся отсек? Вот единственная предъява»

Обычный день, я в обычной одежде между мероприятиями решила пойти поужинать в кафешке возле нашего отеля. Захожу в свой отсек — внимание, я шла первой — и вижу на улице огромное количество прессы. Но ее всегда там много, поэтому я сначала даже внимание не обратила. Прокручивается дверь, я выхожу — они начинают так жестко фотографировать, кольцом смыкаются вокруг нас — ну, это уже потом я поняла, что это были «мы» — и начинаю кричать: «Килиан, Килиан» (смеется). Клянусь, я даже не поняла, кто это — где-то сбоку пробежала синяя курточка. Я узнала, кто это, только на следующий день из новостей.