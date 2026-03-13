Из 9 клубов АПЛ в еврокубках на этой неделе победила только «Астон Вилла». У остальных команд 5 поражений и 3 ничьих в ЛЧ, ЛЕ и ЛК

Единственной командой, выигравшей свой матч ⅛ финала, стала выступающая в Лиге Европы «Астон Вилла». Бирмингемцы одолели «Лилль» (1:0).
Также сегодня «Ноттингем Форест» уступил в ЛЕ «Мидтьюлланду» (0:1), а «Кристал Пэлас» сыграл вничью с АЕК из Ларнаки (0:0) в Лиге конференций.
В Лиге чемпионов во вторник «Тоттенхэм» проиграл «Атлетико» (2:5), «Ливерпуль» — «Галатасараю» (0:1), а «Ньюкасл» сыграл вничью с «Барселоной» (1:1). В среду «Манчестер Сити» был разгромлен «Реалом» (0:3), «Челси» — «Пари Сен-Жермен» (2:5), а «Арсенал» не сумел переиграть «Байер» (1:1).