Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
1
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
2
:
Брага
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Мидтьюлланн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
1
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
0
:
АЕК Л
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сигма
0
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
0
:
АЕК
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
2
:
Ракув
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
1
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
1
:
Порту
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
1
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
0
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лех
1
:
Шахтер
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Самсунспор
1
:
Райо Вальекано
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
2
:
Спарта П
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Риека
1
:
Страсбур
2
П1
X
П2

Фанаты «Фламенго» кричали Жерсону «иди на ###» и «наемник», а отец хавбека «Крузейро» пожаловался на расизм: «Они перестали праздновать победу, чтобы пооскорблять меня»

Отец Жерсона сообщил, что столкнулся с расизмом во время игры «Фламенго» — «Крузейро» (2:0).

Источник: Спортс"

"Они перестали праздновать победу своей команды для того, чтобы начать оскорблять меня, проявлять враждебность, делать плохие вещи. Они не жалуются на то, что я сделал или не сделал. Они жалуются на мою работу и на то, кто я есть.

К сожалению, люди не принимают то место, которое занимает черный человек. Они этого не принимают", — сказал Маркос Силва, выполняющий функции агента своего сына.

Жерсон до лета 2025 года выступал за «Фламенго» и, проведя полгода в «Зените», присоединился к «Крузейро». Globo Esporte отмечает, что футболиста по-прежнему критикуют за этот переход. Подчеркивается, что во время предматчевой разминки и по ходу игры ему кричали «Эй, Жерсон, иди на ### (фиг — Спортс»)! «и “Наемник!”, а также освистывали.