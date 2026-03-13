Эмери про игру клубов АПЛ в ЛЧ: «Вчерашние результаты — это вау! Можно говорить, что Премьер-лига сильнее других, лучше, но в Европе тяжело»

В среду «Манчестер Сити» был разгромлен «Реалом» (0:3), «Челси» — «ПСЖ» (2:5), «Арсенал» сыграл вничью с «Байером» (1:1).
"У всех разные обстоятельства, но то, что было вчера, — это вау! То, насколько английским командам тяжело в Европе…
Мы можем говорить, что АПЛ — это, возможно, сильнейшая лига, сильнее других, лучше, но в Европе сложно. Там тяжело бороться. И я это осознаю, конечно, но вчерашний день стал очень хорошим примером.
Мы не обсуждали это в раздевалке, только упомянули«, — сказал главный тренер “Астон Вилла”.
Из 9 клубов АПЛ в еврокубках на этой неделе победила только «Астон Вилла». У остальных команд 5 поражений и 3 ничьих.