CAS рассмотрит апелляцию Писарского на решение РФС об отстранении от футбола 8 апреля

Слушания пройдут в Лозанне 8 апреля, сообщил юрист Антон Смирнов, представляющий интересы Писарского.
В конце января РФС оставил в силе решение о дополнительной 4-месячной дисквалификации Писарского за ставки.
Стало известно, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит жалобу нападающего Владимира Писарского на решение РФС об отстранении от футбола.
