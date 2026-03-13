РФС отстранил трех футболистов на 5 лет за договорной матч

Наказаны три футболиста из петербургского клуба «РВЧеллендж» из Третьей лиги. Им запрещено осуществлять любую, связанную с футболом деятельность.

Источник: БЕЛТА

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС наказал трех футболистов петербургского клуба «РВЧеллендж» из Третьей лиги за организацию договорного матча. Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц, слова которого приводит «Чемпионат».

Речь идет о матче 1/256 финала Кубка России нынешнего сезона, в котором любительский «РВЧеллендж» уступил петербургской «Звезде» из Второй лиги со счетом 1:4.

КДК РФС запретил футболистам Денису Черкасову, Артуру Пилипчуку и Кириллу Рогову осуществлять любую, связанную с футболом деятельность, сроком на пять лет.

«КДК РФС неоднократно переносил заседания, предлагал данным футболистам пройти полиграф в Москве. От прохождения полиграфа данные футболисты отказались. Более того, были представлены все необходимые документы по организации договорного матча, и заключение комиссии, как это предусмотрено статьей дисциплинарного регламента», — сказал Григорьянц.